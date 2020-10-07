МИД РФ ответил на обвинения Грузии о срыве переговоров по Закавказью

Москва, 7 октября. МИД России назвал безосновательными обвинения Тбилиси в адрес Москвы о срыве Женевских переговоров по Закавказью. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, российская сторона с недоумением восприняла заявление МИД Грузии о якобы срыве Москвой очередного раунда международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

«Считаем обвинения в наш адрес в «подрыве всего мирного процесса» абсолютно безосновательными и политизированными», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что намеченная на 6 октября дискуссия не состоялась из-за серьезных ограничений и логистических проблем на фоне эпидемии коронавируса. По ее словам, Россия никогда не уходила от диалога с Грузией и продолжает прилагать усилия для продолжения переговорного процесса.

«Российская сторона сохраняет настрой на продолжение диалога в рамках Женевских дискуссий. Ожидаем визит сопредседателей в Москву 6 ноября», — отметила Захарова.

Стоит отметить, что в настоящее время Женевские дискуссии по Закавказью являются единственной платформой диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией.