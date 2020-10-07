Взрывы прогремели на бывших военных складах в Рязанской области

Рязань, 7 октября. Несколько взрывов прогремело на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел у населенного пункта Желтухино. По предварительным данным, огонь с загоревшейся травы перекинулся на складские помещения, в которых хранятся снаряды.

На данный момент жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Сообщений о пострадавших пока не поступало. В Минобороны заверили, что взрывы на складе боеприпасов не представляют угрозы для соседних населенных пунктов. Штатный пожарный расчет воинской части сейчас пытается потушить огонь.