Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты

Москва, 7 октября. Совет Федерации одобрил закон о повышении акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Речь идет об индексации на 20% акциза на табак и табачные изделия в 2021 году по отношению к стоимости 2020 года, а в 2022–2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в следующем году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за единицу. Закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год.

Отмечается, что теперь также производители дезинфицирующих спиртосодержащих средств в виде геля должны получать соответствующие свидетельства о регистрации в налоговой службе.

Ранее эксперты рассказали, что эта мера, с одной стороны, правильная, поскольку курильщики должны платить за создание неблагоприятной санитарной обстановки. С другой стороны — повышение налогов неизбежно приведет к увеличению количества нелегальных табачных изделий.