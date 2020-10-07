Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ обратился к президенту

Москва, 7 октября. Сергей Вострецов просит не вводить НДФЛ на компенсации за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, передает корреспондент ФАН.

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Госдумы изменения в Налоговый кодекс. Изменения направлены на реализацию мер по поддержке доходной базы бюджета, пострадавшей от пандемии коронавируса и снижения цен на нефть. При этом они предусматривают не только повышение НДФЛ до 15% для лиц, доход которых превышает пять миллионов в год, но и обложение налогом всех выплат в денежной форме за работу в опасных условиях и на вредных производствах, кроме компенсаций в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.

В объединении профсоюзов России СОЦПРОФ считают, что это положение законопроекта противоречит Трудовому кодекса РФ, и призывают от него отказаться. Председатель СОЦПРОФ, депутат Госдумы Сергей Вострецов уверен, что подобные меры нарушают права работников и ухудшают их материальное положение.

«Из-за плохой охраны труда бюджет страны теряет до двух триллионов в год. Так, в прошлом году из 70 миллионов, работающих в России, не работали три миллиона человек. Желание налоговых органов нажиться на здоровье трудящихся может привести к гораздо большим экономическим потерям, нежели доходы, которые они планируют получить, обложив НДФЛ компенсационные выплаты за вредные условия труда. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ выступает категорически против экономии средств на жизни и здоровье людей, особенно в период пандемии. Мы поддерживаем президента в увеличении налога для богатых и повышать его надо даже не на 15%, а до 30%, но обирать рабочих мы не позволим», — заявил он.

Завтра законопроект будет рассмотрен в Общественной палате РФ. На этот же день в регионах страны назначены пикеты, участники которых требуют убрать из него нормы, ухудшающие положение трудящихся. В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде пикеты не удалось согласовать из-за коронавирусных ограничений, поэтому они состоятся в Костроме, Ачинске, Барнауле, Сургуте и Коврове.