Онищенко «поставил двойку» большинству стран за реакцию на коронавирус

Москва, 7 октября. Большинство стран отреагировали на пандемию COVID-19 на твердую двойку или тройку с минусом. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, заслуженный врач и эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Пока нам просто природа предложила этот вирус и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем. Пока мы реагируем на него на твердую двойку. Или на тройку с минусом», — сказал парламентарий.

Онищенко отметил, что при этом существуют страны, продемонстрировавшие очень хорошую организацию в борьбе с распространением коронавируса. Депутат рассказал, что, например, китайская наука шагнула далеко вперед, создав собственную систему лабораторий и иммунобиологической промышленности. Также Онищенко похвалил за «адекватную организацию обеспечения биологической безопасности» Южную Корею и Вьетнам.

По мнению заслуженного врача, Китай сейчас является самой безопасной страной с точки зрения распространения COVID-19. Депутат подчеркнул, что Пекину удалось адекватно выстроить работу по борьбе с коронавирусом. Онищенко добавил, что России нужно не копировать опыт КНР, а изучить его и адаптировать к нашей ситуации.

Ранее в комментарии ФАН Онищенко призвал россиян пока воздержаться от поездок за границу. Депутат отметил, что туристы могут привезти инфекцию в регионы.