«Газпром» считает решение Польши попыткой помешать «Северному потоку — 2»

Москва, 7 октября. Российская компания «Газпром» отреагировала на позицию польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Газпром» принципиально не согласен с позицией регулятора UOKiK, который ранее оштрафовал компанию на 7,6 миллиарда долларов, а европейских партнеров — на 61 миллион долларов. Российская компания считает решение Варшавы попыткой помешать «Северному потоку — 2»

Как пояснили в «Газпроме», регулятор обвиняет компанию и ее партнеров в отсутствии согласования с властями Польши по вопросу создания совместного предприятия для реализации проекта.

«Фактически проект реализован не совместным предприятием, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования», — указали в концерне.

Руководитель UOKiK Томаш Хрустный ранее отметил, что в Польше было проведено расследование. Реализация СП-2, по словам Хрустного, велась без получения согласия со стороны UOKiK. В Варшаве решили приговорить «Газпром» и пять его партнеров к максимально возможному в стране размеру штрафа.