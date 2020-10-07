Горбачев поздравил Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Бывший президент СССР Михаил Горбачев поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления политик опубликовал на сайте «Горбачев-фонд».

Президенту России исполнилось 68 лет. Горбачев выразил уверенность в том, что Владимир Путин и впредь будет проявлять присущие ему целеустремленность и способность преодолевать трудности, неустанно заботясь о будущем России и благополучии ее граждан.

«В этот ответственный, драматический период вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире. Искренне желаю вам успехов на этом пути», — говорится в обращении.

Также бывший советский лидер добавил пожелания здоровья и сил президенту РФ и всего самого доброго ему и его близким.