На Украине кандидат в депутаты призвал «уничтожать» русских и евреев

Киев, 7 октября. Претендент на депутатский мандат в украинском городе Тернополь Василий Ивасечко пытается «набрать очки» за счет ярых националистических призывов. Через свою страницу в Facebook он призывает уничтожать людей по расовому и национальному признакам.

Сам кандидат считает себя «настоящим бандеровцем». Его лозунги пропитаны национализмом. Высказывания этого деятеля свидетельствуют об агрессивном настрое в отношении жителей РФ, темнокожего населения и евреев. К этому он призывает и остальных сограждан.

Вот одно из наиболее частых высказываний этого деятеля: «Уничтожать москалей, жидов и негров».

Василий Ивасечко пожаловался, что уже страдает от преследования за выражаемую позицию. Националист добавил, что готов стоять до конца за свою идею.

Многие комментаторы осуждают Ивасечко, который на кадрах позирует в вышиванке. Люди подчеркивают, что подобные ему националисты занимаются разграблением Украины.

Отметим, что национализм в этой стране перестал быть редким проявлением. Например, его жертвой недавно стала глава организации «Русская национальная община «Русичъ» Татьяну Кузьмич. СБУ завела в отношении нее дело о государственной измене после того, как та посетила Крым. Когда учительницы вышла из СИЗО, националисты облили ее красной краской.