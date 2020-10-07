Депутат Морозов рассказал, введут ли карантин из-за COVID-19 осенью

Санкт-Петербург, 7 октября. Председатель комитета по здравоохранению Государственной думы Дмитрий Морозов объяснил, стоит ли россиянам ожидать второго режима самоизоляции.

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» по теме «Осенняя волна коронавируса. Ждем ли мы новый карантин?» обсудили вероятность повторного введения жестких мер по борьбе с COVID-19, передает корреспондент ФАН.

«Речь идет о противоэпидемиологических методах во благо людей, во благо сохранения жизни. Это первое. Во-вторых, по моему глубокому убеждению, нет необходимости сегодня в тех мерах, которые пробовали весной. И третье: задачи, которые стоят перед нами, они стоят не перед системой здравоохранения, и даже не перед государственной властью. Это задачи каждого из нас. И вроде звучит так, красным словом, но на самом деле это истина», — заявил Дмитрий Морозов.

Депутат заострил внимание на важности принятии мер по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией.

«Обратим внимание, все ли люди делают для того, чтобы не заболеть и не быть запертыми в квартирах? Носят ли они маски? К сожалению, не все. Держат ли они социальную дистанцию? К сожалению, не все. Думают ли они о профилактике, или привились ли они от гриппа для того, чтобы сейчас не заниматься дифференциальной диагностикой? К сожалению, не все», — подчеркнул Морозов.

Председатель комитета по здравоохранению отметил большое значение совместного соблюдения мер безопасности.