Бородина призналась в любви к мужу после скандального интервью

Москва, 7 октября. Известная российская телеведущая Ксения Бородина летом отметила «деревянную свадьбу» с супругом Курбаном Омаровым и посвятила ему трогательную песню. Это произошло несмотря на слухи об изменах мужа и недавнее позорное интервью, пишет «СтарХит».

Недавно участвующая в эротических съемках модель Сорайя Вучелич заявила, что собирается выйти замуж за супруга Ксении Бородиной. Курбан Омаров якобы подарил кольцо девушке и даже собирается оставить семью для того, чтобы связать себя узами брака с Вучелич. Однако затем модель отказалась от своих слов, и пара сохранила свои отношения.

А затем в знак своей любви к супругу Ксения Бородина даже записала весьма романтичный трек. Кроме того, аудиопризнание в любви сопровождалось рядом семейных фотографий.

«Омар берет пример с тебя, твои черты в Марусе вижу я. По-другому быть не может. Боже, как же мы похожи», — спела Бородина.

Подписчикам публикация телеведущей пришлась по вкусу, однако и СМИ, и общественность в курсе, что в отношениях звездной пары все далеко не так хорошо, как может показаться. Недавно Омаров дал скандальное интервью, в котором рассказал о сделанных пластических операциях, отношениях с падчерицей и своей занятости. По словам супруга Бородиной, он всю жизнь стремился к тому, чтобы ничего не делать. И теперь, в XXI веке, он наконец добился поставленной перед собой цели — муж знаменитости может несколько недель пролежать на диване.

Позорное интервью спутника Бородиной прокомментировала известный блогер Елена Миро. По мнению журналистки, после подобных заявлений телеведущей следовало бы выставить супруга за дверь, а не записывать для него публичные признания. Кроме того, Миро сравнила Омарова с маршем стыда Серсеи из «Игры престолов».