Судимый сожитель Татьяны Овсиенко спаивает артистку

Москва, 7 октября. Подруга эстрадной певицы Татьяны Овсиенко заявила, что артистку необходимо спасать от негативного влияния ее гражданского супруга, передает KP.Ru.

По ее словам, что гражданский муж певицы бизнесмен Александр Меркулов, который ранее отбыл срок за покушение на убийство, спаивает артистку. Подруга отметила, что в последнее время у Овсиенко постоянно опухшее лицо, а также начали трястись руки. Ситуация становится опасной, поэтому артистке срочно требуется помощь.

«Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается — на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером — бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги. Сейчас работы у нее резко убавилось», — рассказала подруга.

Она также добавила, муж распоряжается деньгами певицы, которая она получает за концерты. Кроме того, из-за супруга Овсиенко уволила всех своих сотрудников, оставив только водителя, который также стал выполнять функции менеджера, принимая заявки на корпоративы.