Гутерреш прокомментировал нарушение оружейного эмбарго в Ливии

Москва, 7 октября. Представители государств — участников берлинской конференции по Ливии осудили нарушение оружейного эмбарго. С таким заявлением выступила исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс по итогам приуроченной к неделе высокого уровня Генассамблеи ООН встречи по ливийскому урегулированию в берлинском формате, сообщает ТАСС.

По ее словам, участники встречи поприветствовали недавнее прекращение огня и установление перемирия в Ливии. При этом они подчеркнули, что необходимо немедленно прекратить любое вмешательство в североафриканскую страну и осудили нарушение введенного ООН оружейного эмбарго.

«Участники призвали ливийцев к скорейшему установлению демилитаризованной зоны вокруг Сирта, а также достижению договоренности о продолжительном режиме прекращения огня», — сказала и. о. спецпосланника генсека ООН.

Как отметил генсек ООН Антониу Гутерреш, необходимо «полное и безусловное выполнение решения об оружейном эмбарго», которое было принято Совбезом ООН. По его словам, нарушения этого эмбарго являются скандальными и ставят под вопрос приверженность миру всех причастных.