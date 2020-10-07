Пашинян назвал вывод турецких наемников условием перемирия в Карабахе

Ереван, 7 октября. Глава Правительства Армении заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе будут приостановлены после того, как Турция выведет своих наемников из зоны конфликта. Об этом премьер рассказал в интервью Time.

«Армения как условие перемирия отмечает важность прекращения участия Турции, а также вывод или нейтрализацию террористов и наемников», — пояснил Пашинян.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Ереван обвиняет Баку в артиллерийских ударах по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В свою очередь азербайджанская сторона утверждает, что действия Баку являются ответом на обстрелы со стороны карабахских сил.

Кроме того, по данным Еревана, на стороне Азербайджана в боевых действиях принимают участие наемники с Ближнего Востока, которых в зону конфликта перебрасывает Турция.