Маммолог рассказала, как влияет коронавирус на женскую грудь

Москва, 7 октября. Маммолог Елена Кудинова рассказала, как влияет коронавирус на женскую грудь. Об этом сообщает Nation News.

Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович объявила своим фанатом о том, что заболела коронавирусом. Многие поклонники певицы стали волноваться за ее состояние, ведь Анна обладательница шикарного пятого размера груди.

Маммолог Елена Кудинова успокоила не только фанатов артистки, но и остальных обладательниц роскошного бюста и сообщила, что размер груди не влияет на риск заражения новой коронавирусной инфекцией и на течение заболевания.

«Размер груди не имеет отношения к риску заболеть коронавирусом. Молочные железы не повреждаются этим заболеванием. От размера молочных желез не зависит течение болезни и риск возникновения осложнений», — объяснила Кудинова.

Ранее сообщалось, что известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал не поддаваться панике из-за роста числа заболевших коронавирусом. По его мнению, следует обратить внимание на другой важный показатель.