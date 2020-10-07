СК возбудил дело по двум статьям после загрязнения воды на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 октября. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по двум статьям, связанным с загрязнением воды на Камчатке и последующей массовой гибелью представителей фауны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники СК установили, что сначала осени в Авачинской бухте вода изменила цвет. Затем началась массовая гибель морских обитателей, в том числе и донных видов. Химические ожоги роговицы глаз получили двое отдыхавших на воде. Все это явилось следствием того, что в воду попали загрязняющие вещества, в том числе фенол.

Согласно первым результатам исследования, в акватории оказалась субстанция, похожая на техническое масло.

Сотрудники СК отрабатывают все версии касательно источника попадания загрязняющих веществ. В частности, проверяются территории полигонов, где могут быть захоронены химикаты.