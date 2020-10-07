Глава МВД рекомендовал увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Москва, 7 октября. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что МВД выступает за увеличение штрафов за повторные нарушения ПДД. Об этом Колокольцев сказал на заседании в Совете Федерации.

«Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать», — подчеркнул российский министр внутренних дел.

Владимир Колокольцев привел в пример ситуации, когда человек несколько раз нарушает правила дорожного движения и при этом никакие штрафы его не останавливают. Глава МВД отметил, что необходимо «разрабатывать более серьезные меры воздействия».

«[Нужно], чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — объяснил Колокольцев.

Ранее сообщалось, что штрафы до трех тысяч рублей могут ввести в России за парковку на газонах и проезд по ним.