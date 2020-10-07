Что можно беременным во втором триместре: врач рассказал о безопасных лекарствах, болезнях и обязательном скрининге

Второй триместр беременности — прекрасное и одновременно ответственное время. Позади остались токсикоз и переживания. Будущая мама привыкает к своему «интересному» положению и даже получает от него удовольствие. Животик уже заметен, но пока не стесняет движений. Кожа и волосы становятся удивительно красивыми, а самочувствие улучшается.

Да и врачи особо не ограничивают ни в питании, ни образе жизни, ни в привычках. Считается, что во 2-м триместре беременности можно почти все! Так ли это? На что нужно обратить внимание будущей маме? И что в действительности можно беременным во втором триместре, а что все-таки нельзя? На эти вопросы ФАН ответил врач акушер-гинеколог Медицинского женского центра, кандидат медицинских наук Евгений Петрейков.

Плод во втором триместре беременности

Второй триместр начинается с 14-й недели беременности и длится по 28-ю неделю. В это время заканчивается формирование внутренних органов ребенка. У малыша уже есть все органы и системы, как у взрослого человека: головной мозг, позвоночник, конечности, подкожная жировая ткань и даже папиллярный узор на кончиках пальцев — будущие отпечатки. Ребенок растет и развивается ежедневно, а вместе с ним развиваются его внутренние органы.

На 14-й неделе печень впервые вырабатывает желчь, а поджелудочная железа начинает продуцировать гормон инсулин. Активность желез внутренней секреции возрастает. Если до этого времени в организме женщины присутствовали только ее гормоны, то во втором триместре они «дополняются» гормонами ребенка. Их вырабатывают созревающая щитовидная железа малыша, поджелудочная железа, кора надпочечников. По этой причине врачи внимательно следят за гормональным фоном будущей мамы.

«Если в организме женщины вырабатывается недостаточное количество гормонов щитовидной или поджелудочной железы, плод отдает свои гормоны, — комментирует акушер-гинеколог Евгений Петрейков. — Нарушения работы щитовидной железы у матери повышают риск отставания в развитии плода. Если у женщины пропущен сахарный диабет, он не корректируется диетой и лекарственными препаратами, это повышает нагрузку на поджелудочную железу ребенка. Высока вероятность, что у малыша на первом или втором году жизни разовьется сахарный диабет».

Скрининг 2-го триместра

Контроль здоровья исключительно важен для будущей мамы. Регулярно проходить обследования и сдавать анализы, которые назначает врач, необходимо для уверенности, что беременность протекает нормально, а ребенок развивается правильно.

Эту цель и преследует второй скрининг при беременности. Оптимальное время его прохождения — на 18-й неделе, рекомендованный временной интервал — с 17-й по 20-ю неделю. В ходе скрининга женщине потребуется сдать анализы крови и мочи, сделать УЗИ. Основное внимание врачи уделяют:

гормональным обследованиям;

контролю работы и состояния почек;

уровню гемоглобина в крови для исключения риска железодефицитной анемии;

анатомическому ультразвуковому обследованию анатомии плода.

«В первом триместре мы делаем анализ на уровень гормонов глюкокортикоидов, — уточняет Евгений Петрейков. — Во втором вновь берем этот гормон и смотрим динамику. Если выявляются нарушения уровня глюкокортикоидов, необходимо как можно раньше назначать заместительную терапию, чтобы снизить риск отставания ребенка в развитии, позднего выкидыша и преждевременных родов».

Для исключения риска развития сахарного диабета беременных с 24-й по 28-ю неделю выполняют глюкотолерантный тест. Даже если у женщины нет предпосылок к развитию заболевания, пройти обследование все равно нужно. Будущей маме предлагают выпить раствор глюкозы и берут кровь через час и через два часа. По полученным показателям уровня глюкозы в крови строят «сахарную кривую». Если она проходит выше нормальных значений, диагностируют гестационный сахарный диабет. Он требует обязательного контроля со стороны врачей и самой женщины.

УЗИ при беременности 2-й триместр

Ультразвуковое обследование проводят в 20-24-е недели. Его задача — уточнить анатомию плода и его здоровое развитие. В ходе исследования специалист фиксирует «анатомические элементы»: особенности строения тела, развитие ручек и ножек, количество пальчиков. Смотрит состояние головного мозга, сердца, кровеносной системы.

В этот период можно выявить порок сердца, если он не был диагностирован ранее. А также расширение желудочков головного мозга — гидроцефалию.

«С помощью УЗИ мы можем увидеть кровоизлияния в головной мозг, кисты мозга, — комментирует Евгений Петрейков. — Эти состояния не обязательно приведут к тяжелым патологиям развития плода. В течение беременности они могут уйти, но врачу важно контролировать этот процесс и следить за динамикой выявленных нарушений».

Самочувствие будущей мамы и болезни 2-го триместра

По мере роста животика меняется и организм женщины. Матка увеличивается в размерах, и после 12-14-й недели выходит из малого таза. При этом связки еще не растянулись, из-за чего могут возникать боли живота во втором триместре.

Связочные боли, которые как будто тянут матку вниз, неопасны. Они не угрожают здоровому течению беременности. Однако если тянет живот и возникают дискомфортные и тем более болезненные ощущения, необходимо обязательно посетить врача, даже если дата очередного визита еще не подошла.

У болей внизу живота может быть множество объяснений. Кроме растяжения связок, их могут вызывать безобидные и естественные схватки Брекстона-Хикса, которые обычно свидетельствуют о переутомлении женщины, потребности в отдыхе или смене положения тела.

Болями могут проявляться и опасные состояния. Например, тонус матки во 2-м триместре, при котором существует угроза преждевременных родов. Или воспалительные процессы в почках, мочевом пузыре, что требует консультации специалиста и лечения.

При возникновении болей внизу живота посетить врача будет не лишним. Обязательно это нужно сделать при:

обильных или непривычных по цвету и консистенции выделениях во 2-м триместре (белых, зеленоватых, творожистых);

повышении температуры тела без признаков простуды или вирусного заболевания;

кровянистых выделениях;

острой боли.

Увеличившаяся матка давит на внутренние органы, что может приводить к обострению хронических заболеваний или развитию специфичных состояний беременных. Могут усилиться проявления геморроя, поэтому для предупреждения запоров во 2-м триместре крайне важно соблюдать здоровую диету, богатую овощами и фруктами. И не забывать о физической активности — она тоже стимулирует моторику кишечника.

Могут беспокоить и другие проблемы.

Отеки. Возникают обычно к вечеру, если женщина проводит на ногах весь день. Несмотря на то, что в декретный отпуск уходят только после 30 недель, уже в этот период будущей маме требуется больше отдыхать. Если есть возможность прилечь днем, нужно положить ноги на подушку, приподняв их чуть выше уровня головы. Если такой возможности нет, от отеков 2-го триместра помогут избавиться компрессионные чулки. Они также снижают риск обострения или развития варикозного расширения вен.

Цистит. Воспалительный процесс в мочевом пузыре может развиваться из-за анатомических изменений, резких ограничений питания, переохлаждения. Он проявляется болью и резью при мочеиспускании, в моче могут наблюдаться следы крови. Диагностируют его по анализу мочи, в которой выявляются лейкоциты. Если при посеве мочи обнаруживаются микроорганизмы, врач назначает антибиотики. Цистит при беременности 2-го триместра может приводить к серьезным осложнениям: хроническому воспалению или развитию пиелонефрита — воспалению почек. Для его профилактики нужно полноценно питаться и регулярно, по назначению врача, сдавать анализ мочи. Это станет профилактикой еще одного грозного заболевания беременных — бессимптомной бактериурии, которая может протекать совершенно незаметно. И обернуться развитием цистита или пиелонефрита.

Молочница. Обильные, творожистые или с зеленцой влагалищные выделения возникают на фоне роста грибковой микрофлоры. Несмотря на дискомфорт, которые они доставляют, врачи не считают молочницу заболеванием. Скорее — дисбактериозом, который может возникать как в кишечнике, что проявляется нарушениями стула и дискомфортом в животе, так и во влагалище. Это состояние типично для будущих мам. Из-за гормональных изменений среда влагалища меняется. Из кислой, подавляющей грибковую микрофлору, она становится щелочной, что позволяет грибкам активно размножаться.

«Микроорганизмов, которые могут вызывать молочницу при беременности во 2-м триместре, — более 800 видов, — уточняет врач акушер-гинеколог Евгений Петрейков. — А наши возможности для лечения этого состояния минимальны. Существуют единичные препараты, которые можно применять беременным женщинам. И лечить при этом нужно не только влагалище, но в первую очередь кишечник».

Для нормализации кишечной микрофлоры используют препарат «Пимафуцин». Для местного применения назначают препараты «Пимафуцин», лактобактерии и бифидобактерии в виде свечей. В 90% случаев молочница у беременных проходит сама, но после 37-й недели в обязательном порядке проводится санация влагалища для предупреждения заражения плода грибковой инфекцией при прохождении по родовым путям.

Лекарства во втором триместре

Лекарственные препараты во время беременности нужно применять только по назначению врача. Несмотря на то, что существуют средства, допущенные к использованию у будущих мам, важно помнить об их побочных эффектах и особенностях своего организма.

«20% клеток печени здоровой беременной женщины работают на плод, — уточняет Евгений Петрейкин. — Это значит, что любой лекарственный препарат необходимо использовать в минимально возможной дозировке. Нельзя пить таблетки горстями, это может вызвать повреждение клеток печени и интоксикацию».

Температуру при беременности 2-го триместра, возникшую на фоне простудного или вирусного заболевания, можно снижать препаратами на основе парацетамола и противовоспалительных, нестероидных средств («Ибупрофен», «Нурофен»). Использовать их стоит в случае, если температура превышает 38,3 градуса. Если она ниже, сбивать ее не нужно, так как повышением температуры организм борется с инфекцией.

Эти же препараты помогут при головной боли. Но принимать их следует с осторожностью. Не следует использовать таблетки с пометкой «Форте». Количество действующего вещества в них увеличено, и печень может не справиться с нагрузкой.

При простуде, боли в горле, насморке и заложенности носа во 2-м триместре можно использовать:

солевые растворы для промывания носа — они облегчают дыхание, помогают удалить слизь и микробов из полости носа;

растворы для полоскания горла — любые, как аптечные, так и домашнего приготовления;

таблетки и пастилки для рассасывания, спреи для местной обработки горла.

Рекомендованы обильное, теплое питье и покой. А вот капли в нос во 2-м триместре использовать не стоит. Сосудосуживающие препараты вызывают временный спазм сосудов, который приводит к их последующему расширению и еще большей заложенности носа. В больших дозировках они способны спровоцировать тонус матки.

Противовирусные препараты во 2-м триместре тоже не рекомендованы.

«Не существует средств, которые убивают вирус, — уточняет врач Евгений Петрейкин. — Мы просто повышаем ими иммунитет. Но сейчас делать этого нельзя. Из-за особенностей работы иммунной системы при беременности мы можем спровоцировать угрозу выкидыша и преждевременных родов».

Специалист советует повышать иммунитет безопасным способом — приемом витаминов. Во 2-м триместре женщина должна обязательно принимать поливитаминные комплексы. Даже при полноценном питании, богатом свежими овощами и фруктами, витаминов в рационе недостаточно, так как они разрушаются при перевозке, хранении продуктов. А после термической обработки витаминов в пище не остается совсем.

Что можно, а что нельзя во 2 триместре

Мифы и стереотипы о беременности часто заставляют будущих мам отказываться от любимых продуктов и занятий. А стоит ли? Рассмотрим самые популярные «можно и нельзя» во втором триместре.

1. Пить кофе. Можно, причем до четырех чашечек эспрессо в день. Добавляйте в него молоко или сливки, но не перестарайтесь с сахаром. Слишком калорийный напиток подстегнет неоправданный набор веса.

2. Пить пиво. Можно, иногда в небольших количествах. Но с пониманием, что алкогольные напитки вызывают у беременных быстрое опьянение. Поэтому привычное пиво лучше заменить безалкогольным. По вкусу эти напитки почти не отличаются.

3. Пить вино. Можно, красное сухое — по чуть-чуть. Нет ничего плохого в том, чтобы пригубить хорошего вина на отдыхе с мужем или в кругу семьи на праздник. Но важна умеренность. «По чуть-чуть» — это значит, не больше половины бокала и не чаще одного раза в неделю. От крепкого алкоголя лучше отказаться совсем.

4. Принимать ванну. Нельзя, как и париться в бане. Высокая температура может вызвать отслойку плаценты и серьезные осложнения беременности. Из водных процедур будущей маме стоит предпочесть душ. А вот для посещения бассейна после 16 недель ограничений нет.

5. Красить волосы и ногти. Можно. Компоненты косметических средств не проникают в организм и не наносят никакого вреда ребенку. Не нужно отказываться от ухода за собой ни в этот период, ни позже.

Будущей маме можно даже заниматься спортом. Но силовым тренировкам и бегу стоит предпочесть специальную гимнастику для беременных, основанную на дыхательных упражнениях, пилатес или аквааэробику. Умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение, помогают сохранять бодрость и хорошее настроение. А это во время ожидания ребенка особенно важно.