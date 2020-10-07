Рунолог рассказал, почему Киркоров не женился на Стоцкой

Москва, 7 октября. Рунический провидец рассказал, чего не хватило отношениям Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой для их дальнейшего развития. Об этом сообщает Nation news.

Рунолог Игорь Вечерский убежден, что Киркоров и Стоцкая действительно испытывали друг к другу сильные и искренние чувства, но для перехода отношений на новый уровень этого оказалось мало.

«Их отношения были достаточно жесткими, с резкими перепадами настроения и выяснением новых жизненных обстоятельств, — отметил Вечерский. — Несмотря ни на что, пара могла быть счастлива, найдя точки соприкосновения и достигнув компромисса по ряду вопросов».

Знаменитостей, по мнению провидца, могло бы удержать вместе рождение детей и максимальная открытость. Только в этом случае Филипп и Анастасия заключили бы официальный брак. Однако в то время Киркоров не рассматривал такой вариант развития событий, и в Стоцкой видел скорее друга, нежели жену. Певица же, напротив, мечтала о семье и наследниках, на фоне чего зачастую становилась инициатором конфликтов в их паре.

«Хотя в глубине души она понимала, что у них разные пути и при всем желании им будет сложно быть вместе», — считает Вечерский.

При этом рунический провидец отметил, что Киркоров видел свой путь только с Аллой Пугачевой, которая стала ключевой фигурой в его жизни. Стоцкая и Киркоров, по мнению эксперта, могут сохранить дружеские отношения, вместе преодолевать сложности и помогать друг другу. Хотя их совместная жизнь не сложилась, это не исключает искренних чувств и взаимной симпатии.