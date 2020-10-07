Журналист из ФРГ заявил о насмешках немцев над выпадами Навального

Берлин, 7 октября. Обвинения блогера Алексея Навального по поводу своего «отравления» прокомментировал главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский. Он констатировал, что над этим деятелем насмехаются в соцсетях, сообщает радио Sputnik.

Отметим, что без всяких доказательств блогер утверждал, что к его «отравлению» якобы причастны российские спецслужбы и руководство страны.

Сосновский подчеркнул, что блогер не является реальным оппозиционным лидером, но хочет оставаться таковым среди своих соратников. Для этого и делаются подобные заявления. Редактор обратил внимание, что никакие иностранные структуры так и не предоставили реальных доказательств касательно «отравления».

«Ни клиника «Шарите, ни немецкое правительство, ни даже ОЗХО пока вообще никаких документов не представили. Все идет на уровне пустых разговоров», — считает Александр Сосновский.

По его мнению, выпады в адрес высокопоставленного руководства России — попытка хорошо выглядеть перед западными покровителями. В самой Германии мало кто верит обвинениям блогера. Что касается широкой общественности, то сообщения о сочувствии тонут в «пучине» насмешек над Навальным.

Напомним, что блогер Алексей Навальный 20 августа летел из Томска в Москву. Внезапно его состояние ухудшилось, было принято решение об экстренной посадке лайнера в Омске. Там его спешно госпитализировали. Омские медики почти двое суток боролись за жизнь пациента. Затем блогера перевезли в немецкую клинику «Шарите».