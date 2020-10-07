Ученые определили, как будет выглядеть еда в будущем

Москва, 7 октября. Датские ученые предположили, что в будущем мясо в рационе человека заменят более полезные и безопасные для окружающей среды морепродукты — водоросли, моллюски и крошечные рыбки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology.

Исследованием вопроса о вкусовых предпочтениях людей будущего занимались ученые из Копенгагенского университета. Специалисты изучали потребительское поведение при выборе продуктов. Это позволило определить, как можно повилять на выбор европейцев и чем заменить мясо в их продуктовой корзине.

Известно, что мясные продукты обладают особым вкусом, появляющимся из-за глутамата натрия. Человеческий язык имеет специальные рецепторы, которые помогают его улавливать. Этим нередко пользуются производители еды, применяющие добавки с глутаматом натрия Е600 — Е699.

«Поэтому возможно рассмотреть вариант гибкой диеты, когда человек потребляет небольшое количество продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молоко, наряду с овощами», — говорят эксперты.

По мнению авторов исследования, следует искать альтернативные источники белка и других полезных элементов среди морепродуктов. Они советуют обратить внимание на те продукты, запасы которых огромны, но не используются в полной мере. По их словам, одна лишь килька может удовлетворить 20% потребности Дании в белке и сохранить другие виды рыб.

При этом сегодня из 10 тысяч видов водорослей, пригодных для употребления, используется только 500. Ученые подчеркнули, что они невероятно богаты полезными веществами и витаминами. Та же ситуация с моллюсками.

«Мы ели и готовили мясо более миллиона лет. Так что, хотя морские водоросли, кальмары и моллюски содержат важные жирные кислоты и витамины и обладают прекрасным вкусом, мы по-прежнему неохотно относим эти виды животных к источникам пищи», — рассказывают исследователи.

Ученые считают, что сделать морепродукты более привлекательными для людей помогут специальные пищевые добавки. Это можно будет использовать при разработке рациональной диеты будущего.