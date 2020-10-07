Запуск «Циркона» назвали мощным аргументом на фоне войны в Карабахе

Запуск крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» важен уже тем, что состоялся на фоне разжигаемого турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вооруженного конфликта в Закавказье. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Запуск «Циркона»

В среду, 7 октября, Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись запуска крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков».

6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели, которая находилась в Баренцевом море.

По данным объективного контроля, «Циркон» прямым попаданием успешно поразил цель на расстоянии 450 километров. Скорость гиперзвуковой ракеты составила более восьми Махов (в восемь раз выше скорости звука).

Согласно сообщению военного ведомства, летные испытания «Циркона» будут продолжены. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подлодки и надводные корабли Военно-Морского Флота.

На фоне войны в Нагорно-Карабахской Республике

Как отметил Владимир Соловейчик, летные испытания новой ракеты «Циркон» еще не завершены, но успешный ее пуск 6 октября важен уже тем, что состоялся на фоне разжигаемого турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вооруженного конфликта в Закавказье. Наличие у отечественного ВМФ такого рода оружия, вне всякого сомнения, станет мощным сдерживающим фактором на пути любых агрессивных поползновений государств — участников блока НАТО, независимо от того, идет ли речь о США или Польше, Великобритании или Литве, Турции или Латвии.

«Будем надеяться, что ракета «Циркон» будет достаточно быстро доведена до ума и поступит на вооружение ВМФ РФ, встанет на боевое дежурство. К сожалению, большинство западных политиков лучше всего понимает аргументы, связанные с военной силой. Таковы сегодняшние реалии. В этих условиях у нашей страны появится мощный аргумент против имеющих место антироссийских поползновений со стороны Анджеев Дуд, Борисов Джонсонов и прочих Эрдоганов», — пояснил Владимир Соловейчик.

Кроме того, эксперт считает, что можно порадоваться и за предприятия российского ВПК, и за инженерно-конструкторскую мысль творцов русского оружия, базирующихся на достижениях советского времени. Тогда у руля советской тяжелой и оборонной промышленности стояли такие крепкие хозяйственники и дельные руководители, как Серго Орджоникидзе, Лазарь Каганович и Дмитрий Устинов.