Москва, 7 октября. Автоэксперт рассказал, что может «убить» зимние шины. Об этом сообщает Nation News.

Неправильное хранение может «угробить» зимнюю резину за несколько сезонов, что сделает ее дальнейшую эксплуатацию небезопасной, рассказывает автоблогер Антон Воротников.

Российские автовладельцы уже начали готовиться к продолжительному зимнему сезону. Перед наступлением холодов следует проверить не только работу печки, обогревателей и обдува стекол. Следует особое внимание уделить зимней резине, убедиться, что она готова к холодам. Иначе ее использование может привести к трагедии на дороге. Особо остановиться на этом моменте следует тем водителям, кто привык хранить колеса на балконе, в сарае и других местах для этого непредназначенных.

Как отмечает Антон Воротников, состояние шин зависит от нескольких факторов.

«Первый фактор – это пробег. Иной раз резины хватает на пару сезонов, а бывает и на четыре. Немаловажную роль играет межсезонный способ хранения шин. Если они хранятся неправильно, то через два сезона их можно выкидывать вне зависимости от пробега», — отметил блогер.

Одно время в России были популярны так называемые всесезонные шины, которые пришли в Россию с полноприводными автомобилями. Многие полагали, что этот вид покрышек может показать высокую эффективность в любое время года. Однако ситуация оказалась далека от идеала, такая резина одинаково плохо себя проявила как на зимней заснеженной трассе, так и на летней сухой дороге.

«К нашим погодным условиям такой тип шин не подходит. И лучше менять резину как летом, так зимой», — добавил Антон Воротников.

Ранее эксперты немецкого издания AutoBild протестировали шины для зимы и назвали лучшие для кроссоверов.