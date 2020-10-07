Песков напомнил, что в России не ведутся работы по созданию химоружия

Москва, 7 октября. Производство химического оружия или его доработка не ведутся в России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Поводом для вопроса стала истерия вокруг блогера Алексея Навального, которого по неподтвержденным домыслам якобы «отравили» токсином.

Песков подчеркнул, что Россия подписала конвенцию о запрещении химического оружия. Москва неукоснительно соблюдает условия данного документа. Следовательно, никаких разработок химоружия в стране не осуществляется, заострил внимание пресс-секретарь.