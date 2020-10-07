Юрий Кнутов: Опасения США по поводу испытания С-400 Турцией оправданы

Госдепартамент США выразил недовольство планами Турции в ближайшее время провести испытания ранее закупленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Информация об этом появилась в российских СМИ.

Американцев это волнует в связи с тем, что Турция, приобретя комплексы С-400, в вопросах противовоздушной и частично противоракетной обороны стала полностью независимой от США. И в этих условиях Вашингтон почувствовал свою уязвимость.

Учитывая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит довольно радикальную, я бы даже сказал — жесткую политику в отношении США, есть большая вероятность того, что они просто побаиваются возможного применения С-400 против американских самолетов.

Несколько месяцев назад была информация, что турецкие F-16 совершили облет комплексов и проверили возможности обнаружения в разных режимах. Турция осталась очень довольна — ей понравилось, как работает С-400.

Поэтому на сегодняшний день опасения США, на мой взгляд, вызваны тем, что если они попытаются угрожать Анкаре, то Турция использует эту возможность. Если и не собьют ничего, то смогут повредить или хотя бы просто отпугнуть американскую авиацию, тем самым дав понять, что имеется эффективное оружие, которое может с ней бороться.

Именно по этой причине США использовали все средства для того, чтобы вначале попытаться сорвать сделку Турции и России по приобретению Анкарой С-400. В дальнейшем они были готовы заплатить Турции большие деньги, чтобы она передала комплексы США. Но Анкара на это не пошла. Более того, была информация, согласно которой обсуждалась возможность закупки еще одного комплекта.

Пока этот вопрос открыт. На форуме «Армия-2020» сообщалось о том, что обсуждается финансовая схема этой сделки, и если она будет утверждена, то сделка может состояться.

Таким образом, опасения США вполне справедливы. Наш зенитно-ракетный комплекс С-400 является лучшим в мире. Он позволяет Турции оставаться независимой в данном вопросе от американцев.

При этом Турция может задействовать С-400 для помощи своим азербайджанским друзьям. Один из комплексов был переброшен к побережью Черного моря. Это, на мой взгляд, может быть связано с тем, что у Армении есть четыре самолета Су-30СМ [многофункциональный двухместный истребитель]. Это — новейшие сверхманевренные самолеты, обладающие, наверное, самыми лучшими характеристиками по сравнению с тем, что имеется на вооружении у Азербайджана и Турции.

Таким образом, Турция опасается того, что Армения может применить эти истребители, и поэтому перебросила С-400 как знак предупреждения. Анкара ведет достаточно сложную игру, которая направлена как против Армении, так и против США.

При этом не стоит забывать о том, что эта игра отвечает интересам Вашингтона, который заинтересован в том, чтобы на сегодняшний день на границе России либо ее союзников все время что-то горело, что-то тлело, что-то полыхало.

В данном случае интересы Турции и Вашингтона совпадают. Я имею в виду Армению, если говорить об Анкаре и США. Но не стоит забывать о Киргизии, Белоруссии и т. д.