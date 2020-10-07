Москва ждет ответа ОЗХО об экспертах для работы по ситуации с Навальным

Москва, 7 октября. Москва ждет от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответа о направлении в Россию экспертов для работы по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что Германия обратилась в ОЗХО за содействием и получила некую информацию. Москва при этом не знает, какие конкретно данные были переданы Берлину. По словам Пескова, РФ вслед за ФРГ обратилась в организацию за техническим содействием, но ответа пока не получила.

«Мы сейчас ждем, и только после того, как ОЗХО отреагирует, тогда будет какое-то понимание того, что будет происходить», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента заверил, что в России специалисты ОЗХО смогут увидеть «то, что потребуется». Песков отметил, что экспертов пригласили в РФ специально для того, чтобы они смогли что-то выяснить об инциденте с Навальным.

«Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а блогера госпитализировали. Затем впавшего в кому Навального вывезли на лечение в Германию.

Ранее в ОЗХО заявили, что в анализах блогера якобы обнаружены следы отравляющего вещества. В МИД РФ назвали публикацию отчета по Навальному на сайте организации спектаклем.