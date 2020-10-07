Соглашение Хафтара и Майтыга стало «мостом» для диалога в Ливии

Соглашение о возобновлении нефтедобычи стало «мостом» для возвращения Востока и Запада Ливии за стол переговоров. Об этом заявил эксперт по геополитике Константин Соколов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Таким образом собеседник прокомментировал позитивную оценку Генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта текущих мирных процессов в североафриканской стране. Ранее представитель международной организации отметил конструктивные тенденции межливийского диалога.

Мост надежды для Ливии

По мнению Соколова, сближение позиций командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и замглавы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтыга стало таким же важным фактором, как и введение режима прекращения огня. Аналитик подчеркнул значимость компромиссов, отмеченных в соглашении от 18 сентября.

«Соглашение между командующим ЛНА и вице-премьером ПНС Ливии стало своеобразным «мостом» для переговоров. Эти договоренности привели к возобновлению политического диалога, в результате которого измученная затяжным кризисом страна постепенно возвращается к мирной жизни», — объяснил член-корреспондент РАЕН.

Эксперт по геополитике обратил внимание, что для восстановления государственности Ливии потребуется еще немало времени. При этом Константин Соколов выразил уверенность в том, что происходящие в этой стране политические изменения в итоге дадут положительный результат.

«Я думаю, что восстановление Ливии — это далеко не быстрый процесс, но он идет в позитивном направлении. По крайней мере, мы уже видим определенные этапы по улучшению ситуации», — констатировал собеседник ФАН.

Напомним, 18 сентября 2020 года Халифа Хафтар и Ахмед Майтыг подписали соглашение, предусматривающее возобновление добычи и экспорта ливийской нефти. Замглавы ПНС возглавил объединенную Комиссию по урегулированию спорных вопросов между регионами.