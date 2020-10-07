Депутат Вострецов принял участие в работе Международного жилищного конгресса

Санкт-Петербург, 7 октября. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге и объединяет тысячи представителей рынка недвижимости, передает корреспондент ФАН.

Международный жилищный конгресс проводится в Северной столице в 14 раз. В этом году на нем в рамках пленарного заседания обсудили изменения ситуации на рынке недвижимости, связанные с пандемией коронавируса. Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов выступил на мероприятии с приветственной речью.

«Сегодня в непростых условиях как никогда раньше важно живое общение. Именно на конгрессе обсуждаются важнейшие вопросы работы отрасли и законодательного регулирования рынка недвижимости. Программа позволяет выработать практические пути решения существующих проблем и определить наиболее эффективные пути реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — уверен парламентарий.

В ходе выступления депутат напомнил собравшимся и о дне рождения президента страны.