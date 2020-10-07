Кремль не видит необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

Москва, 7 октября. Кремль не видит необходимости в принятии новых мер поддержки предпринимателей на фоне пандемии коронавируса, поскольку экономика нашей страны продолжает работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будут ли власти вводить новые меры в связи с ростом числа случаев коронавируса.

Песков добавил, что власти при этом тщательно мониторят ситуацию и не планируют сокращать те меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые были введены ранее, поскольку развитие данных видов предпринимательства является одним из приоритетов правительства. Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что в условиях пандемии власти оказали бизнесу точечную поддержку.