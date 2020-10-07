Москва, 7 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться во внутренние дела Киргизии и Белоруссии.

«Мы, как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что есть «много планов по сотрудничеству между Россией и Киргизией, между Россией и Белоруссией».

«Россия продолжит это сотрудничество, потому оно необходимо народам двух стран, и предложит необходимую помощь и Киргизии, и Белоруссии. Речь идет о народах стран», — добавил Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ранее выразил надежду на мирное разрешение кризисной ситуации в Киргизии.