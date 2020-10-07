Песков напомнил об обязательствах России в ОДКБ

Москва, 7 октября. Россия, выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, может встать на защиту Армении, но эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что если страна — член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подвергается нападению извне, то страны — участницы договора имеют обязательства встать на защиту того государства.

Песков также ответил на вопрос, в каком случае Российская Федерация готова направить военных в зону конфликта в Карабахе. Это, по его словам, «вытекает из обязательств» в рамках ОДКБ.

«В данном случае речь-то идет об Армении, президент [РФ Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — подчеркнул Песков.

По его словам, информация о том, что на территории Армении ведутся некие боевые действия, не подтверждается.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября, когда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других государств призвали стороны конфликта прекратить огонь и приступить к мирному урегулированию ситуации.