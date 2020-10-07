В Кремле оценили возможность контактов Путина и Тихановской

Москва, 7 октября. Контактов президента РФ Владимира Путина с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Каких-либо контактов не планируется», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что сейчас экс-кандидат в президенты Белоруссии находится на территории ЕС, ездит по разным странам и общается с представителями властей тех государств, которые отказались признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Там совершенно другая ситуация», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал на них 80,1% голосов, а Тихановская — чуть больше 10%. Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.