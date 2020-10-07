Кремль не видит повода для недоверия статистике по коронавирусу в РФ

Москва, 7 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии повода не доверять статистике по коронавирусу в стране, сообщает ТАСС.

«Мы не видим повода для того, чтобы не доверять этой статистике, — сказал представитель Кремля. — Сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы».

Чиновник, комментируя сообщения о якобы отказе гражданам в тестировании на коронавирус под предлогом нежелания ухудшать статистику, призвал обнародовать эти факты.

«Это станет поводом для самого тщательного разбирательства», — сказал пресс-секретарь президента.

В последние дни в России стремительно растет число случаев коронавируса. За последние сутки было выявлено более 11 тысяч заболевших COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев достигло 1 248 619. За все время пандемии в стране смогли победить опасную инфекцию более 995 тысяч пациентов.