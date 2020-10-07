«Газпром» обжалует решение Польши о штрафе в 7,6 млрд долларов

Москва, 7 октября. «Газпром» не согласен со штрафом со стороны польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) и намерен обжаловать решение о взыскании. Об этом говорится в заявлении «Газпрома», передает ТАСС.

«При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — рассказали в компании.

Ранее польский регулятор постановил наложить на российскую компанию штраф в размере 7,6 миллиарда долларов в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, на 100 миллионов долларов были оштрафованы пять европейских компаний, являющихся участниками проекта.

«Газпром» назвал решение польского регулятора нарушающим «принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства». В компании считают, что беспрецедентный размер штрафа говорит о планах Варшавы остановить строительство «Северного потока — 2» любыми способами. «Газпром» собирается воспользоваться правом на обжалование решения, поскольку, как говорится в заявлении компании, не нарушал польское антимонопольное законодательство.