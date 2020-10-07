Олег Пономаренко: В Карабахе Азербайджан пытается воевать чужими руками

Накануне глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасываются сотни, а может быть, и тысячи боевиков, воевавших и воюющих на Ближнем Востоке, в частности — в Сирии. Речь идет об исламистах из международных террористических организаций, а также экстремистских курдских группировок.

Сейчас сложно судить, насколько переброска исламских боевиков из Сирии в Нагорный Карабах повлияет на ситуацию именно в зоне боевых действий. Все будет зависеть от масштабов конфликта — насколько воюющие стороны смогут в дальнейшем поддерживать интенсивность боев или даже наращивать свои силы в зоне конфликта. Пока есть только оценочные суждения, которые не позволяют сделать выводы о том, будет ли в дальнейшем эскалация конфликта — или же стороны перейдут к позиционной войне.

При этом в обоих случаях применение сторонних сил — я имею в виду сирийских боевиков — вполне реально. То, что Азербайджан стремится использовать стороннюю силу в этом конфликте, свидетельствует о том, что эта страна пытается воевать, если можно так выразиться, чужими руками. Понятно, что это попытка снизить потери своих собственных вооруженных сил, которые, по тем данным, которые есть в общем доступе, достаточно серьезные.

Пока рано говорить о том, что план азербайджанской армии выиграть конфликт, нанеся один мощный удар по силам Нагорного Карабаха, провалился, или о том, что он вообще существовал. Для этого мало данных. Также пока можно осторожно говорить о том, как именно были переброшены боевики из Сирии в зону конфликта.

Пока не ясно, когда и сколько исламистов появилось в расположении азербайджанских войск в зоне конфликта. Ведь переброска могла начаться и в первые дни конфликта, и тогда ВВС Азербайджана вполне могли своими самолетами осуществить эту операцию. Но если мы будем говорить о том, что боевиков там больше тысячи, и появились они в последние дни, то, безусловно, без помощи Турции здесь не обошлось. Повторюсь, речь идет о масштабе этой, так сказать, «военной помощи». А уж каналов доставки боевиков в зону конфликта, да еще в том регионе, может быть масса.

И, безусловно, появление в Нагорном Карабахе боевиков из террористических исламистских группировок требует уже от наших силовых структур особого внимания. Сам по себе конфликт у южных рубежей России ничего хорошего нам не несет, а уж наличие там исламистов явно может добавить нам проблем.