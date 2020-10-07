Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Стокгольм, 7 октября. Нобелевская премия по химии присуждена ученым Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне. Награду им вручили за разработку методов редактирования генома, говорится на сайте Нобелевского комитета.

«Нобелевская премия 2020 года по химии была присуждена Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудне за разработку метода редактирования генома», — говорится в сообщении.

Нобелевская неделя стартовала в понедельник. Уже объявлены лауреаты Нобеля по физиологии и медицине, а также физике. За исследование гепатита С премию присудили Харви Альеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу. Роджеру Пенроузу дали награду за исследование черных дыр, Рейнхарду Гензелю и Андрее Гез — за обнаружение сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики.