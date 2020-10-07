Раскрыты подробности нового сезона шоу «Холостяк»

Москва, 7 октября. Подробности нового сезона шоу «Холостяк» стали известны благодаря инсайдерскому «сливу». Модель и участница двух сезонов передачи Дарья Клюкина поможет своему двоюродному брату с поиском девушки, сообщает один из Telegram-каналов.

Накануне другая участница шоу Виктория Короткова поздно вечером сбила на джипе пешехода, который скончался от тяжелых травм. Не исключается версия, что человек переходил дорогу в неположенном месте.

Известно, что девушка, несмотря на то, что была замужем, участвовала в передаче. Более того, она даже сходила на несколько свиданий с исполнителем Егором Кридом и приняла решение о разводе.

Случай с участницей «Холостяка» не остался без внимания блогера Лены Миро. Она задалась вопросом, как девушка в свои 25 лет смогла обзавестись шикарным внедорожником.

Финалистка «Холостяка» Лиза Адаменко тоже «засветилась» в неприглядной истории. В Сети было выложено интимное видео с ее участием. По мнению участницы шоу, ее могли подставить. Она также обратила внимание, что реального полового акта не было.