Что говорят в Турции о переброске боевиков РПК в Нагорный Карабах

После начала столкновений в Нагорном Карабахе, турецкие СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах заявили, что в июле в Ереван были переброшены 300 боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которые в дальнейшем были направлены для участия в боевых действиях против азербайджанских войск.

Ранее «Рыбарь» опубликовал статью, в которой разбирался в том, есть ли в Нагорном Карабахе боевики РПК и насколько справедливы обвинения со стороны Анкары. В этом тексте, команда Telegram-канала «Стамбульский волк» делится информацией, которую распространяют турецкие СМИ.

İşte Ermenistan-PKK ortaklığının belgesi!



????Terör örgütü PKK'nın, Ermenistan cephesine 300 teröristi sevk ettiği sözde Ermeni taburunun onlarca fotoğrafının da yer aldığı 12 sayfalık raporda, PKK/YPG dostluk anlaşmasının nasıl kurulduğu anlatıldı.



????https://t.co/kRxs4XdSXJ pic.twitter.com/Vm7Ym1M9fw — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 1, 2020

С чего все началось

На второй день после того, как начался конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором утверждал, что Ереван привез в страну иностранных наемников.

«Армения должна немедленно прекратить атаки, вернуть наемников и террористов, привезенных из-за рубежа, и освободить оккупированную азербайджанскую территорию», — сказал он.

5 октября эту информацию поддержал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, дав развернутое интервью турецкой газете Takvim. В беседе с изданием он заявил, что Армения перевезла членов РПК, «Отрядов народной самообороны» (YPG) и АСАЛА в Нагорный Карабах и снабдила их оружием.

«Террористические группировки были доставлены из Сирии, чтобы сражаться в рядах Армении. Не только террористы, но и сирийские армяне приехали воевать из Сирии», — заявил он.

По мнению посла, есть большое количество видеосвидетельств на этот счет.

«Было замечено около 5000 армян. Некоторые из них даже открыто публиковали призывы в Facebook. Члены террористических группировок были размещены на первой линии обороны», — сказал Ибрагим.

В этом же интервью, отвечая на вопросы газеты о роли России, посол Азербайджана ответил, что Баку точно знает, что Москва поддерживает армянскую сторону.

«Хотя Россия не поддерживает Армению открыто, но помогает с вооружением, и оказывает политическую поддержку. Как только РФ скажет Армении отказаться от оккупации, Ереван самостоятельно не сможет сделать ни одного шага», — добавил он.

После заявлений министра обороны о наемниках в Армении, к теме подключились турецкие СМИ. Журналисты задались вопросом — о каких именно наемниках и террористах говорил Акар — и получили информацию из источников в службах безопасности.

«Согласно информации из источников в службах безопасности, в соответствии с соглашением, достигнутым в конце июля, около 300 членов РПК/YPG были доставлены в Армению и Нагорный Карабах на автобусах. Члены террористической организации РПК/YPG обучают армянское ополчение в Нагорном Карабахе, ополченцы используются для нападений на гражданское население», — писали новостные издания Турции.

Армянские корни

Спустя пару дней турецкий телеканал A Haber транслировал сюжет о членах РПК в рядах армянской армии. В нем говорилось, что Армения понесла сильные потери и потому обратилась к «террористам».

Ermenistan ve PKK'nın kirli ittifakı pic.twitter.com/wh7DHT9jIi — A Haber (@Ahaber) October 3, 2020

В видеоматериале была показана фотография, которая, как выразился канал, «демонстрировала грязные связи РПК с Арменией». Однако эти фотографии уже публиковались полтора года назад бывшим членом Партии националистического движения (ПНД) Синаном Оганом. В апреле 2019 года он показал эти фотографии в Twitter, где написал сообщение такого содержания:

«Вы можете подумать, что люди в военной форме и армянскими шевронами находятся в Армении, но это не так, это бригада Дашнакских армян, созданная террористической YPG у наших границ в Сирии. Если вы продолжите держать сирийских арабов в Турции, вместо них поселятся эти люди».

Ermeni bayraklarıyla, askeri üniformalarla burasını Ermenistan zannedebilirsiniz ama değil, burası sınırımızın Suriye kısmında YPG/PKK'nin kurduğu Taşnak Ermenilerden oluşan terör birliği. Suriyeli Arapları burada tutmaya devam ederseniz onların boşalttığı yerlere bunlar yerleşir pic.twitter.com/AsXgCzZ9Kj — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) April 22, 2019

Новостной сюжет с теми же фотографиями сирийских армян появился и на другом турецком телеканале, который представил их как доказательства связи Еревана с РПК и YPG:

«Армения утверждает, что не использует сирийских террористов из РПК, и что это пропаганда Анкары. Но фотографии, полученные агентством DHA, говорят об обратном».

PKK’LI TERÖRİSTLER KARABAĞ’DA



Ermenistan’ın terör örgütü PKK ile ortaklığı kanıtlandı. pic.twitter.com/ESm3Wc4XRZ — 24 TV (@yirmidorttv) October 2, 2020

Подробную версию того, как сирийские члены YPG могли попасть в Армению, представила газета Milliyet:

«YPG, сирийская ветвь РПК, с так называемым батальоном армянского происхождения объединилась с террористами, находящимися в горах Кандиль, на северо-западе Ирака. Там они переоделись в гражданскую одежду и в количестве 300 человек перебрались в лагерь Варденес на берегу озера Севан. Связь между боевиками РПК в горах Кандиль и Арменией обеспечивает Нурий Кесбир под кодовым именем Sözder Avesta».

Газета Sabah, 30 сентября, со ссылкой на спецслужбы Турции, также рассказала своим читателям о том, как члены РПК и YPG попали в Армению:

«Боевики из батальона, названного в честь Орхана Бакырджияна — турецкого армянина леворадикальных взглядов под кодовым именем Нубар Озанян, который был убит в 2017 году, находясь в рядах YPG, сначала перешли из сирийского района Камышлы в район Кандиль на севере Ирака», — говорилось в статье Сыррыберка Аслана.

Кроме этого, журналист пояснил, что там, встретившись с иракскими членами РПК, сирийские армяне малочисленными группами перешли через иракский город Сулеймания в иранский город Урумие, и через Сабис в Кирманшах.

«Двумя отдельными маршрутами они вскоре достигли лагеря Варденес, который Армения создала 3 года назад для подготовки боевиков для использования в конфликтах и действиях против Турции, Азербайджана и Ирана», — утверждает газета.

Не курды, а армяне

Цель данной статьи заключалась в изучении публикаций в турецких СМИ о присутствии РПК в Армении. Мы не пытаемся опровергнуть или поддержать чью-либо позицию. Отметим, что достоверность этих утверждений документально не доказана, но даже согласно представленной информации турецких источников, выходит, что в Нагорном Карабахе если и есть члены YPG или РПК, то это этнические армяне, которые ранее находились в рядах курдской группировки в Сирии.