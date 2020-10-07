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Бузова поздравила президента Путина с днем рождения

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Бузова поздравила президента Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом она написала в своем Instagram.

Российскому лидеру сегодня исполнилось 68 лет. Его поздравила звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

«Желаю сил, терпения и вдобавок капельку удачи к продуманным решениям. Всего, чего я достигла в России, – я добилась при Путине!  — написала артистка в Сети.

Ольга также добавила, что каждый житель страны может стать успешным, как она, если готов работать 24/7 ради своей мечты. По словам певицы, для этого в стране на сегодняшний день есть все возможности.

Бузова поздравила президента Путина с днем рождения

Сам же президент отметил, что не обсуждает публично тему своего дня рождения. Кроме того, по мнению главы государства, отмечать день рождения стоит среди близких и друзей. Должностное положение тут роли не играет.

Источник: Инстаграм - Ольга Бузова
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