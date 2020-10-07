Бузова поздравила президента Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом она написала в своем Instagram.

Российскому лидеру сегодня исполнилось 68 лет. Его поздравила звезда «Дома-2» Ольга Бузова.

«Желаю сил, терпения и вдобавок капельку удачи к продуманным решениям. Всего, чего я достигла в России, – я добилась при Путине! — написала артистка в Сети.

Ольга также добавила, что каждый житель страны может стать успешным, как она, если готов работать 24/7 ради своей мечты. По словам певицы, для этого в стране на сегодняшний день есть все возможности.

Сам же президент отметил, что не обсуждает публично тему своего дня рождения. Кроме того, по мнению главы государства, отмечать день рождения стоит среди близких и друзей. Должностное положение тут роли не играет.