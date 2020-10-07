Гражданский муж спаивает певицу Овсиенко и присваивает ее гонорары

Москва, 7 октября. Соседка знаменитой советской и российской певицы Татьяны Овсиенко заявила, что ранее судимый гражданский муж исполнительницы спаивает звезду и присваивает ее гонорары. Ранее нынешний сожитель Овсиенко отбывал наказание за покушение на убийство. Об этом сообщает «Kp.ru».
По словам соседки, Овсиенко и ее муж пристрастились к алкоголю в этом году. Бизнесмен Александр Меркулов является гражданским мужем певицы, он имеет три судимости. Отмечается, что ежедневно он спаивает Овсиенко, распивая с ней по несколько бутылок бюджетного шампанского. По вечерам возлюбленные употребляют низкокачественный коньяк.
«Мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!» — призывает собеседница издания.
Подруга и соседка Овсиенко также отметила, что гражданский муж практически не выпускает певицу из дома. Выбраться из заточения певице удается только в тех случаях, если нужно выступить на корпоративе. Женщина рассказала, что в минувшем году Меркулов присвоил более трех миллионов рублей, которые Овсиенко заработала перед Новым годом.
Она отметила, что в этом году отношения между влюбленными сильно ухудшились. Овсиенко практически лишилась работы из-за пандемии, поэтому финансовые проблемы не заставили себя ждать.
«Это злило ее гражданского мужа, который сам не работает. Недавно он заставил Таню продать машину. Она не хотела, но продала. Последнее время мы Таню почти не видим, она ведет закрытый образ жизни», — рассказала женщина.