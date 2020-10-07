Гражданский муж спаивает певицу Овсиенко и присваивает ее гонорары

Москва, 7 октября. Соседка знаменитой советской и российской певицы Татьяны Овсиенко заявила, что ранее судимый гражданский муж исполнительницы спаивает звезду и присваивает ее гонорары. Ранее нынешний сожитель Овсиенко отбывал наказание за покушение на убийство. Об этом сообщает «Kp.ru».

По словам соседки, Овсиенко и ее муж пристрастились к алкоголю в этом году. Бизнесмен Александр Меркулов является гражданским мужем певицы, он имеет три судимости. Отмечается, что ежедневно он спаивает Овсиенко, распивая с ней по несколько бутылок бюджетного шампанского. По вечерам возлюбленные употребляют низкокачественный коньяк.

«Мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!» — призывает собеседница издания.

Подруга и соседка Овсиенко также отметила, что гражданский муж практически не выпускает певицу из дома. Выбраться из заточения певице удается только в тех случаях, если нужно выступить на корпоративе. Женщина рассказала, что в минувшем году Меркулов присвоил более трех миллионов рублей, которые Овсиенко заработала перед Новым годом.

Она отметила, что в этом году отношения между влюбленными сильно ухудшились. Овсиенко практически лишилась работы из-за пандемии, поэтому финансовые проблемы не заставили себя ждать.