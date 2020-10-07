Путин назвал Москву сторонним наблюдателем на выборах президента в США

Москва, 7 октября. Президент России Владимир Путин назвал Москву сторонним наблюдателем на выборах в США. Об этом глава российского государства сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин обратил внимание на то, что РФ ни во что не вмешивается.

«Хочу повторить тезис, о котором говорил уже неоднократно. Мы будем работать с любым будущим президентом Соединенных Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ», — добавил Владимир Путин.

На прошлой неделе произошла встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Патрушев уверил, что Россия не намерена вмешиваться в американские выборы.