Путин объяснил, что мешает Трампу сотрудничать с Россией

Москва, 7 октября. Позиция США заключается в сдерживании развития России и является ограничителем для сотрудничества с Москвой президента США Дональда Трампа, сказал российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава российского государства отметил, что были сделаны позитивные шаги в строительстве отношений между Москвой и Вашингтоном, но не были реализованы намерения, о которых говорил Трамп.

«Думаю, что это в значительной степени связано с определенным двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны», — сказал российский лидер.

Он считает, что эта позиция носит «комплексный характер, сдерживание по всем векторам развития» и является ограничителем для Трампа.

Президент России напомнил, что при Трампе в отношении России ввели больше всего различного рода санкций и рестрикций — 46 раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих.

В то же время глава Белого дома не раз высказывался за развитие отношений с России, добавил Путин. Москва это ценит.