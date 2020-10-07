Дробыш признался, что вынужден работать бесплатно

Москва, 7 октября. Известный продюсер Виктор Дробыш рассказал, что пострадал из-за простоя артистов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Дробыш признал, что сложившаяся ситуация сильно покачнула финансовое состояние многих представителей шоу-бизнеса, но особенно тяжело пришлось продюсерам. Дело в том, что им приходится оплачивать простой артистов.

«Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится», — заявил музыкальный деятель.

Дробыш также отметил, что он, как и другие продюсеры, какое-то время вынужден работать, ничего за это не получая. При этом он считает, что если артисты занимаются любимым делом, то у них все будет хорошо.

Недавно Виктор Дробыш оценил идею сделать 3 сентября выходным днем в честь хита Михаила Шуфутинского. Продюсер поддержал эту инициативу жителей Санкт-Петербурга, отметив, что новый праздничный выходной лишним не будет.

Ранее певица Наргиз рассказала о сложностях в работе с Дробышем, который стал ее наставником в марте этого года. Оказалось, им понадобилось время, чтобы присмотреться друг к другу. Наргиз стала работать с Дробышем после того, как она разорвала контракт с предыдущим продюсером, некогда главой лейбла MALFA Максимом Фадеевым.