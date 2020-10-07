Солист группы Little Big впервые показал новорожденного сына

Санкт-Петербург, 7 октября. Один из солистов группы Little Big Антон Лиссов весной этого года второй раз связал себя узами брака. Недавно у музыканта родился ребенок, и исполнитель в 41 год впервые стал отцом, о чем он рассказал в своем Instagram. Также Лиссов показал малыша подписчикам.

Обычно музыкант почти не рассказывает о своей личной жизни фолловерам и представителям СМИ. Однако рождение наследника, судя по всему, изменило отношение Лиссова к гласности. Солит Little Big опубликовал большой пост в социальных сетях, рассказав о том, каково стать отцом.

По словам певца, его многократно предупреждали о том, что, столкнувшись с пополнение в семье, он об этом пожалеет. Собеседники угрожали ночными подъемами и тем, что с рождением ребенка «жизнь закончится», однако музыкант разрушил сложившиеся в обществе стереотипы.

«Со всей ответственностью заявляю, что встать и переодеть человека пару раз за ночь совсем не сложно, и это совсем не главное в жизни», — сообщил подписчикам Лиссов.

Но при этом солит Little Big заметил, что жизнь действительно изменилась. Только это удалось почувствовать не после рождения сына, а еще когда супруга Лиссова была беременна. За девять месяцев музыкант привык к новой роли, и у него появилось другое, совсем не гнетущее впечатление. Музыкант почувствовал, что вернул свою семью, как в детстве. В ней теперь тоже трое людей, хотя Лиссов и занимает другую позицию.

Стоит сказать, что публикация собрала множество восторженных комментариев фанатов. Некоторые заметили, что это лучший пост об отцовстве, другие обратили внимание на общие черты отца и сына.

Однако не у всех участников группы Little Big все так хорошо в семейной жизни. Фронтмен группы недавно развелся, а солистка Софья Таюрская столкнулась с травлей в Сети из-за произошедшего.