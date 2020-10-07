Десять ярких цитат Владимира Путина

Президент России Владимир Путин хорошо известен своим умением хлестко и колко отвечать на самые острые вопросы. Некоторые из его высказываний уже стали крылатыми выражениями и разошлись на цитаты в СМИ.

ФАН ко дню рождения российского лидера составил подборку десяти ярких фраз Владимира Путина.

Сегодня, 7 октября 2020 года, ТАСС опубликовал последнюю серию своего проекта «20 вопросов Владимиру Путину». В этом выпуске российский лидер ответил на вопросы о семье и личной жизни. Андрей Ванденко в разговоре о президентстве и сохранении отношений с друзьями спросил: «Вы давали отчет, что больше уже, перейдя этот Рубикон, уже обратно никогда, так, чтобы с друзьями пивка в пятницу после работы и чтобы кольца охраны не было?»

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время — брюхо растет», — ответил Владимир Путин.

Во время запуска комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе, который состоялся 23 июля, Владимир Путин пошутил над гендиректором «Газпром нефти» Александром Дюковым. Президент отметил, что в модернизацию предприятия было вложено 350 миллиардов рублей. Дюков же назвал сумму в 250 миллиардов, однако тут же исправил себя и озвучил сумму в 350 миллиардов.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — иронично поинтересовался Путин.

Дюков ответил, что речь действительно идет о 350 миллиардах рублей, а на данный момент было инвестировано уже 215 миллиардов.

Эта фраза прозвучала во время встречи президента России с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий. Тогда Путин поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в страну.

Также один из участников мероприятия рассказал президенту, что в улитках содержится «самый сильный афродизиак в мире».

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему», — пошутил в ответ Владимир Путин.

Во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин раскритиковал излишнюю бюрократию. Один из бизнесменов, пришедших на мероприятие, рассказал президенту о своем проекте, однако бумаги передал не лично Путину, а сидящему неподалеку спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — шутливо ответил Путин.

Президент России иронично высказался о технологиях добычи сланцевой нефти осенью 2019 года во время пленарного заседания форума ВТБ Капитала «Россия зовет!» Он отметил, что существующие технологии выглядят варварскими.

«Что касается сланцевой нефти: давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них — цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет, и задешево купим», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул при этом, что пошутил.

«Это я пошутил. А то сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем необязательно», — отметил президент РФ.

Он добавил, что в России серьезно следят за ситуацией. Сегодняшние технологии по добыче сланца очень вредны для экологии, добавил российский лидер.

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» осенью 2018 года Путин пояснил свои слова о готовности России применить ядерное оружие. Президент подчеркнул, что страна пойдет на этот шаг только после того, как убедится, что агрессор наносит удар. Суть ядерной доктрины сводится к тому, что потенциальный агрессор должен знать — возмездие неизбежно.

«А мы, как жертва агрессии, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», — сказал Владимир Путин.

В декабре 2017 года Путин пошутил в адрес тех членов Совета по культуре и искусству, которые отсутствовали на традиционном заседании в Кремле 21 декабря.

«После праздника Дня чекиста не все собрались, я вижу. Кто-то еще отмечает. Мы отдельно с этими товарищами увидимся», — иронично отметил Путин.

В августе 2017 года Кремль опубликовал видеозапись о путешествии Владимира Путина по Сибири. Та поездка президента в Туву вызвала большой интерес общественности. В видео можно узнать также подробности рыбалки Путина.

В одном из эпизодов запечатлено, как президент после удачного улова позирует для фото с трофеями. Когда фотограф отвлекся на горы, Путин пошутил в его адрес.

«Рыбу снимай, а не горы», — сказал президент.

Эта фраза прозвучала во время встречи Владимира Путина с воспитанниками детского центра «Сириус» в Сочи. На мероприятии был задан вопрос, к которому прилагался черный ящик. Ведущий спросил, что в нем может находиться.

«У меня тоже есть «черный чемоданчик», — пошутил Путин в ответ.

«Ядерный чемоданчик» президента России является частью управления ядерными силами государства.

В апреле 2017 года президент России отметил, что обвинения в адрес властей САР в совершении «химической атаки» напоминают события 2003 года, когда США продемонстрировали химоружие, якобы найденное в Ираке. Путин напомнил, что вслед за этим последовала кампания в Ираке, результатом которой стало разрушение страны и появление террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). То же самое, по мнению российского лидера, происходило и в 2017 году.

«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки, это мы уже все видели, наблюдали», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 7 октября 2020 года президент России отмечает 68-летие. Как стало известно ФАН, мотоклуб «Ночные волки» приурочил ко дню рождения Владимира Путина всероссийскую акцию «Русский лес».

1 Организация запрещена на территории РФ.