Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Десять ярких цитат Владимира Путина

35
0 Оставить комментарий

Десять ярких цитат Владимира Путина

Президент России Владимир Путин хорошо известен своим умением хлестко и колко отвечать на самые острые вопросы. Некоторые из его высказываний уже стали крылатыми выражениями и разошлись на цитаты в СМИ.

ФАН ко дню рождения российского лидера составил подборку десяти ярких фраз Владимира Путина.

Десять ярких цитат Владимира Путина

Сегодня, 7 октября 2020 года, ТАСС опубликовал последнюю серию своего проекта «20 вопросов Владимиру Путину». В этом выпуске российский лидер ответил на вопросы о семье и личной жизни. Андрей Ванденко в разговоре о президентстве и сохранении отношений с друзьями спросил: «Вы давали отчет, что больше уже, перейдя этот Рубикон, уже обратно никогда, так, чтобы с друзьями пивка в пятницу после работы и чтобы кольца охраны не было?»

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время — брюхо растет», — ответил Владимир Путин.

Десять ярких цитат Владимира Путина

Во время запуска комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе, который состоялся 23 июля, Владимир Путин пошутил над гендиректором «Газпром нефти» Александром Дюковым. Президент отметил, что в модернизацию предприятия было вложено 350 миллиардов рублей. Дюков же назвал сумму в 250 миллиардов, однако тут же исправил себя и озвучил сумму в 350 миллиардов.

«Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов», вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — иронично поинтересовался Путин.

Дюков ответил, что речь действительно идет о 350 миллиардах рублей, а на данный момент было инвестировано уже 215 миллиардов.

Десять ярких цитат Владимира Путина

Эта фраза прозвучала во время встречи президента России с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий. Тогда Путин поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос поставок одного из видов улиток в страну.

Также один из участников мероприятия рассказал президенту, что в улитках содержится «самый сильный афродизиак в мире».

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему», — пошутил в ответ Владимир Путин.

Десять ярких цитат Владимира Путина

Во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин раскритиковал излишнюю бюрократию. Один из бизнесменов, пришедших на мероприятие, рассказал президенту о своем проекте, однако бумаги передал не лично Путину, а сидящему неподалеку спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — шутливо ответил Путин.

Десять ярких цитат Владимира Путина

Президент России иронично высказался о технологиях добычи сланцевой нефти осенью 2019 года во время пленарного заседания форума ВТБ Капитала «Россия зовет!» Он отметил, что существующие технологии выглядят варварскими.

«Что касается сланцевой нефти: давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них — цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет, и задешево купим», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул при этом, что пошутил.

«Это я пошутил. А то сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем необязательно», — отметил президент РФ.

Он добавил, что в России серьезно следят за ситуацией. Сегодняшние технологии по добыче сланца очень вредны для экологии, добавил российский лидер.

Десять ярких цитат Владимира Путина

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» осенью 2018 года Путин пояснил свои слова о готовности России применить ядерное оружие. Президент подчеркнул, что страна пойдет на этот шаг только после того, как убедится, что агрессор наносит удар. Суть ядерной доктрины сводится к тому, что потенциальный агрессор должен знать — возмездие неизбежно.

«А мы, как жертва агрессии, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», — сказал Владимир Путин.

Десять ярких цитат Владимира Путина

В декабре 2017 года Путин пошутил в адрес тех членов Совета по культуре и искусству, которые отсутствовали на традиционном заседании в Кремле 21 декабря.

«После праздника Дня чекиста не все собрались, я вижу. Кто-то еще отмечает. Мы отдельно с этими товарищами увидимся», — иронично отметил Путин.

Десять ярких цитат Владимира Путина

В августе 2017 года Кремль опубликовал видеозапись о путешествии Владимира Путина по Сибири. Та поездка президента в Туву вызвала большой интерес общественности. В видео можно узнать также подробности рыбалки Путина.

В одном из эпизодов запечатлено, как президент после удачного улова позирует для фото с трофеями. Когда фотограф отвлекся на горы, Путин пошутил в его адрес.

«Рыбу снимай, а не горы», — сказал президент.

Десять ярких цитат Владимира Путина

Эта фраза прозвучала во время встречи Владимира Путина с воспитанниками детского центра «Сириус» в Сочи. На мероприятии был задан вопрос, к которому прилагался черный ящик. Ведущий спросил, что в нем может находиться.

«У меня тоже есть «черный чемоданчик», — пошутил Путин в ответ.

«Ядерный чемоданчик» президента России является частью управления ядерными силами государства.

Десять ярких цитат Владимира Путина

В апреле 2017 года президент России отметил, что обвинения в адрес властей САР в совершении «химической атаки» напоминают события 2003 года, когда США продемонстрировали химоружие, якобы найденное в Ираке. Путин напомнил, что вслед за этим последовала кампания в Ираке, результатом которой стало разрушение страны и появление террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). То же самое, по мнению российского лидера, происходило и в 2017 году.

«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки, это мы уже все видели, наблюдали», — сказал Владимир Путин.

Напомним, 7 октября 2020 года президент России отмечает 68-летие. Как стало известно ФАН, мотоклуб «Ночные волки» приурочил ко дню рождения Владимира Путина всероссийскую акцию «Русский лес».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров