Путин отметил рост торговли с США во время пандемии

Москва, 7 октября. Пандемия коронавируса не помешала увеличению объема торговли между РФ и США. О положительной динамике рассказал российский лидер Владимир Путин, сообщает «Россия-24».

Президент особо отметил, что существенное наращивание торговли началось именно после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Путин подчеркнул, что такая ситуация не может не радовать, ведь это все сказывается положительно на рабочих местах и на уровне деловой активности.

Российский президент напомнил, что Москва и Вашингтон неплохо посотрудничали в энергетической сфере, добившись стабилизации на профильном рынке. По мнению Путина, результат получился действительно хорошим.

Однако до сих пор остаются нереализованными некоторые совместные проекты. Правда, их можно назвать «скромными», добавил глава государства.