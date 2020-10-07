Победа Трампа над COVID-19 принесет ему успех на выборах президента

К всеобщему удивлению, президент США Дональд Трамп не заперся в стерильной палате, а, наоборот, только повысил градус своей предвыборной кампании. Подробнее — в материале ФАН.

Сильный лидер

Если еще неделю назад сторонники Трампа были просто рады его визиту в свой город, то теперь любое его появление на публике воспринимается как настоящий подвиг. Разумеется, человек, который способен на подвиг, не может не вдохновлять своих последователей, и даже в глазах своих противников выглядит более чем достойно.

Более того, всем своим поведением Дональд Трамп доказывает, что коронавирус не является смертельным заболеванием. Несмотря на преклонный возраст, Трамп имеет 95% шансов на абсолютное выздоровление в самые короткие сроки.

Те, кто надеялся, что коронавирус ослабит позиции Трампа или заставит его остановить свою предвыборную кампанию, вынуждены признать свое поражение.

Удар по Байдену

Больше всего в текущей ситуации страдает Джо Байден. На фоне жизнерадостного и энергичного Трампа, который продолжает работать и вести предвыборную компанию, «сонный Джо» выглядит слабаком и неудачником. После такого подхода Трампа к своей болезни полугодовое сидение Байдена в подвале и постоянный отказ от проведения мероприятий заставляет серьезно задуматься не только о его физическом, но и психическом здоровье.

Несмотря на то, что либеральные СМИ критикуют поведение Трампа, его сторонники одобряют то, как ведет себя их лидер во время болезни, и не стесняются выражать поддержку самым активным образом. Данное поведение сторонников Трампа говорит об очень важной детали — официальные СМИ не имеют того влияния на умы американцев, как они сами о том заявляют.

Принято думать, что Трамп заботится исключительно о благосостоянии белых американцев, а на всех остальных ему плевать. Однако пристальное внимание к здоровью Трампа неизбежно привело к тому, что люди стали слушать, что он говорит. В некоторых случаях исключительно для того, чтобы заметить его слабость или недееспособность. Внезапно оказалось, что у Трампа есть конкретные предложения по для улучшению жизни всех американцев без исключения.