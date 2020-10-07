Актрисе Андрейченко пришлось спасаться с виллы в Мексике из-за урагана

Канкун, 7 октября. Известная по роли Мэри Поппинс советская актриса Наталья Андрейченко сообщила о ситуации в мексиканском городе Канкун, в котором она проживает. На данный момент к населенному пункту приближается ураган, и артистка рассказала в Instagram, что ей пришлось сбежать с побережья.

Некогда популярная в СССР актриса уже более десяти лет живет неподалеку от Карибского моря. По словам Андрейченко, она была влюблена в местную природу и поняла, что именно на дальних берегах расположено ее «место силы». На данный момент знаменитости уже 64 года, и, проживая на побережье, она занимается йогой и духовными практиками.

Однако безмятежная жизнь актрисы была прервана надвигающейся бурей. Андрейченко и ее жилище оказались под ударом стихии, и звезде советского кино пришлось перебраться из дома в более безопасное место.

«Собаку Тоби отправила к своему помощнику на сушу. Сама же переехала в отель ради безопасности», — объяснила актриса.

По словам попавшей в беду артистки, она очень опасается, что ее дом будет уничтожен ненастьем. Еще 15 лет назад данный регион также столкнулся с ураганом, и тогда множество построек были стерты с лица земли. Как заметила Наталья, городу пришлось оправляться от столкновения со стихией в течение нескольких лет.

Андрейченко рассказала о приближении урагана на видео, при съемке которого она попрощалось со своим жилищем. На данный момент актриса переживает по поводу того, что из отеля ей, возможно, будет уже некуда возвращаться.

«Молитесь за нас всех!» — попросила подписчиков Андрейченко.

Стоит сказать, что в целом жизнь знаменитой актрисы нельзя назвать легкой. Как сообщалось ранее, недавно Андрейченко рассказала, что выжила после двух клинических смертей.