Польша оштрафовала «Газпром» на 7,6 млрд долларов из-за СП-2

Варшава, 7 октября. Компания «Газпром» оштрафована в Польше на 7,6 млрд долларов в рамках реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Решение принято антимонопольным регулятором UOKiK, о чем сообщил его руководитель Томаш Хрустный, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Польше было проведено расследование. Реализация проекта, по словам Хрустного, велась без получения согласия со стороны UOKiK. В Варшаве решили приговорить «Газпром» и пять его партнеров к максимально возможному в стране размеру штрафа. Глава органа отметил, что речь идет о 10% годового оборота.

Томаш Хрустный подчеркнул, что оштрафованные компании должны отказаться от обязательств касательно финансовой поддержки проекта. Власти Польши дали им на это 30 дней.