Дети Пугачевой и Галкина сыграли в футбол золотым мячом и покорили фанатов

Москва, 7 октября. Дети Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина сыграли в футбол золотым мячом. Видео, выложенное в Instagram на странице их дочери, покорило фанатов.

Лиза и Гарри беззаботно гоняют мяч золотого цвета на территории владений звездного семейства, как вдруг мальчик «забивает гол» по ноге своей сестры. Маленькая Лиза заливается звонким смехом и называет юного футболиста «трухлявой головой». Этот момент и поразил пользователей Сети, они тут же отметили, какими дружными растут брат с сестрой.

«Какие милые, добрые дети. Все идет от родителей. Счастливое детство! Так должны жить все дети. На них приятно смотреть. Невольно хочется улыбаться», — тепло отозвались в комментариях подписчики.

Двойняшки Лиза и Гарри родились семь лет назад. Для Пугачевой и Галкина их выносила суррогатная мать. В этом году звездные дети пошли в первый класс. За каждым из них следят поклонники. Их социальные сети пользуются большой популярностью.

Недавно в Сети появилась масса предположений о расставании звездной пары после неоднозначного высказывания Пугачевой. Но Примадонна песней поставила точку в разговорах о разводе с Галкиным.