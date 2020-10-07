Путин и фазовый переход России

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину сегодня, 7 октября 2020 года, исполнилось 68 лет. Из них уже более 20 он стоит во главе нашей страны. Правда, слово «стои́т» в данном случае вряд ли применимо: на живой памятник самому себе российский лидер вряд ли похож. Он — «пашет». Не так, конечно, как граф Лев Николаевич Толстой, автор «Войны и мира». Но в итоге по вопросам войны и мира признан главным политическим лидером современности. Не всем это по нраву, зато чего стóит Путин, знают все.

Как говорится, когда тебя хвалят враги — подумай, что ты делаешь не так. Если доверять этой проверенной веками мудрости, Владимиру Владимировичу не в чем себя упрекнуть — западный вой на весь мир по его поводу стоит уже настолько давно и прочно, что кажется: так было всегда. И причина этого воя предельно ясна и понятна: новый мировой порядок после победы коллективного Запада в холодной войне планировалось строить против России, за счет России и на обломках России. Но — им пока не обломилось. Потому что Путин.

Можно приводить любые таблицы различных социально-экономических показателей нашей страны за «путинскую эпоху», их роста или падения, но главное — в другом: Россия, вопреки всем прогнозам и расчетам, не только продолжает свое историческое существование, но из фазы хаоса и распада «лихих девяностых» перешла в фазу упорядочения и развития. Причем этот фазовый переход произошел как бы сам собой, неприметно, и во многом — усилиями тех, кто был адептом хаоса и распада, кто считал и до сих пор считает «лихие девяностые» нашей истории «святыми девяностыми», неразрывно связан с «фактором Путина».

Привычной метафоры о «путинском дзюдо» здесь будет маловато — используя морскую терминологию, Россия все это время двигалась бейдевиндом переменными галсами, практически против западного ветра, при этом обходя различные подводные камни и другие опасные места, а при необходимости ложась в дрейф или пережидая штормовую погоду. Но остановить ее движение никому не удалось, хотя многие этого очень сильно хотели. И не просто хотели, а делали для этого все возможное. Но Путин в ответ делал, казалось бы, невозможное. Что вызывало еще больше ненависти в его адрес.

Один из главных тезисов в критике Путина его внешними и внутренними оппонентами гласит, что «Путинский режим грабит народ России». Этот тезис категорически не соответствует действительности. Наоборот, «путинский режим» мешает грабить население нашей страны тем, кто успешно занимался этим в «лихие девяностые». И да, при этом он еще не позволяет народу грабить свою страну, как это было в позднесоветское время: «все кругом колхозное — все кругом мое». А откуда что берется: новое оружие, новая инфраструктура, рекордные урожаи и так далее? Все это — само собой, как так и надо?

В результате люди просто не чувствуют на себе и даже не знают, что Россия сегодня — воюющая страна. Нет ни боевых действий на нашей территории, ни «сталинских займов», ни внеурочной работы всей страны у станков и на полях, ни голода, ни массовых репрессий (о да, конечно — преследование оппозиции, коронавирусный режим). Вспомните те же «лихие девяностые», посмотрите на тот же Донбасс или на Европу с Америкой, где разворачиваются новые фронты «войны цивилизаций»… Ах, если бы не Путин — был бы у нас безвиз, пили бы мы баварское… Свежо предание!

О Сталине говорили, что он принял Россию (Советский Союз) с сохой, а оставил с атомной бомбой. Мы знаем, в каком состоянии Путин принял нашу страну в 1999 году. Мы еще не знаем, в каком состоянии он ее оставит. Но уже понятно, что «послепутинская» Россия будет и она будет качественно иной, чем Россия «допутинская». Само появление и использование этих терминов, включая пресловутый «путинизм», более чем показательно.

Президент Российской Федерации — это не только человек и даже не столько человек, сколько политическая функция. И человек, которого называют президентом, — только часть, хотя самая видная и важная, целого механизма, осуществляющего данную политическую функцию. Но в том-то и секрет, что создание, настройка и управление этого механизма лежат на личных плечах главы государства. И если этот груз ему удержать не удается — лидер его теряет. Иногда, а в политическом смысле всегда — вместе с головой. Путин несет этот груз на своих плечах с 1999 года. Что само по себе вызывает уважение и заставляет задуматься над тем, как это делается.

Поэтому — с днем рождения, Владимир Владимирович!